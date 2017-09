Morre Liliane Bettencourt, herdeira da marca L'Oreal

Morreu nesta quinta-feira (21), aos 94 anos, a herdeira do grupo L'Oreal, Liliane Bettencourt, informou a mídia francesa. A acionista majoritária da empresa sofria de demência há alguns anos e estava afastada do comando do colosso de cosméticos.

Bettencourt era considerada pela revista "Forbes" como a mulher mais rica do mundo, nos rankings divulgados em 2016 e 2017, com uma fortuna estimada em US$ 39,5 bilhões.

A L'Oreal foi fundada por seu pai, Eugène Schueller, em 1907, e passou para as mãos de Liliane em 1957.