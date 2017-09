Filipinas anuncia criação de resort ecológico e sustentável

Visando à redução da poluição do meio ambiente, foi anunciado nesta quarta-feira (20) o projeto de construção de um resort ecológico nas Filipinas. O local será 100% de materiais reutilizados e reciclados do arquipélago.

O resort se chamará "Nautilus", terá 27 mil metros quadrados e fiará na ilha de Palawan. O projeto foi idealizado pelo arquiteto francês Vincent Callebaut, que explicou que o resort será "um ecoturismo de três zeros: zero emissão, zero desperdício e zero pobreza".

"É um ecoresort de última geração para turistas ambientalmente e eticamente responsáveis. Nosso objetivo é otimizar a revitalização e a proteção de um ecossistema degradado como as Filipinas", disse.

O complexo hospedará um centro de pesquisa científica, uma escola, uma base náutica e um centro esportivo. Aos turistas, serão disponibilizados 12 hotéis em forma de concha e outras 12 torres em espiral.

Além disso, o local será construído por moradores das comunidades locais. Assim como o resort, a população irá receber energia elétrica gerada por fontes verdes.