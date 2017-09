Vaticano retoma julgamento sobre reforma de imóvel de cardeal

O ex-presidente da Fundação Bambino Gesù Giuseppe Profitti afirmou ao Tribunal Vaticano nesta terça-feira (19) que a decisão de gastar 422 mil euros na reforma do apartamento do ex-secretário de Estado do Vaticano cardeal Tarcisio Bertone foi um "investimento".

Profitti é um dos acusados no caso que investiga o desvio de dinheiro do hospital católico para a obra luxuosa em um apartamento onde Bertone morava.

De acordo com o ex-presidente, o local seria usado como um ponto para fazer "eventos para o recolhimento de fundos" para a entidade e que, se isso tivesse ocorrido, em "48 a 60 meses, nós recuperaríamos o investimento e dobraríamos o nosso lucro".

Durante as seis horas de depoimento, Profitti ainda acusou o Governatorato, a entidade que detém o poder executivo no pequeno Estado, de ser o "único a ter vantagens" com a obra e que "enriqueceu indevidamente em cerca de 560 mil euros".

As audiências sobre a polêmica reforma seguem ainda nesta semana, no dia 21 de setembro, com depoimentos de mais envolvidos no caso.