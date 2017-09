Suspeito de fazer ataque em Paris ainda está livre, diz rádio

Um dos terroristas responsáveis por realizar o ataque de Paris ainda está em liberdade, informou nesta terça-feira (19) a rádio "France Info".

De acordo com a emissora, o nome do terrorista ainda não foi identificado pelas autoridades, mas ele é conhecido por Abou Walid e tem entre 24 e 25 anos. Na programação, o rádio ainda citou diversos trechos de interrogatórios realizado pela polícia e descreveu o suspeito.

"Ele tem uma pequena barba, óculos, era bem alto e com olhos ligeiramente arregalados".

Segundo um juiz, citado pela France Info, o terrorista, considerado o principal mentor do ataque, ainda "pode fazer muito sangue escorrer". Na noite do dia 13 de novembro de 2015, 130 pessoas morreram e 352 ficaram feridas em vários ataques reivindicados pelo Estado Islâmico (EI), quase simultâneos, em Paris.

Primeiramente, três homens-bombas se explodiram próximo às entradas do Stade de France, matando um segurança do local e evacuando o estádio, onde estava acontecendo um amistoso da França contra a Alemanha. Logo depois, vários bares e restaurantes foram alvos de tiroteios, o que levou à morte de mais 39 pessoas. Por fim, a casa noturna Bataclan, que no momento estava lotada por causa do show da banda norte-americana The Eagles of Death Metal", foi palco de mais um massacre, que começou quando terroristas entraram no local, fizeram os espectadores reféns e acabaram matando 90 pessoas.