'Project Syndicate': Redefinindo Europa e europeus

O noticiário Project Syndicate publicou nesta quarta-feira (20) um artigo escrito por Carl Bildt, diplomata que foi ministro das Relações Exteriores da Suécia de 2006 a outubro de 2014 e primeiro-ministro de 1991 a 1994, quando negociou a adesão da Suécia à UE.

"Viajando pela Alemanha no início das eleições federais de 24 de setembro, não pude deixar de ficar impressionado com os sinais persistentes de trauma profundo da crise de refugiados de 2015.

De repente e praticamente sem aviso prévio, quase um milhão de pessoas desesperadas - principalmente sírios que fogem da carnificina em sua terra natal - reuniram-se para a Alemanha. E enquanto isso a Alemanha por ser o país mais burocrático da Europa, estava sobrecarregado.

A resposta da chanceler alemã Angela Merkel à crise de dois anos foi descartar o livro de regras e abrir as fronteiras do país. Ela disse ao povo alemão, "Wir schaffen das" (podemos fazê-lo).

Mas a opinião pública alemã hoje sugere que o país tornou-se mais cauteloso de gestos tão ousados. Sim, a Alemanha fez isso, porque não havia alternativa; e muitos alemães estão orgulhosos do seu país por se destacarem na ocasião. Mas a maioria espera que tal crise nunca mais aconteça.

Embora muitos alemães tenham concordado com o que aconteceu há dois anos, uma pequena minoria ainda se sente traída. Eles responderam com raiva e nacionalismo xenófobo, e esses sentimentos, sem dúvida, serão refletidos em como eles votaram.

Mas o trauma da Alemanha da crise dos refugiados deve ser colocado em perspectiva. Muito mais refugiados buscaram e encontraram proteção em países como o Líbano e a Turquia do que na Alemanha. Em termos relativos, a Alemanha teria que levar 20 mil refugiados para fazerem parceria com o Líbano em 2015. Istambul agora está hospedando mais refugiados do que toda a Alemanha.

Claro, a Alemanha não é o único país europeu que permanece incerto a partir da crise dos refugiados. Em meu próprio país, a Suécia, um partido político que quer nos desligar do resto do mundo provavelmente fará grandes ganhos nas eleições gerais do próximo ano. E em muitos países da Europa Central que recentemente recuperaram seu senso de soberania, os refugiados são amplamente vistos como uma ameaça à identidade nacional.

De uma forma ou de outra, essas questões dominarão a política européia nos próximos anos. A Europa está lentamente tentando aumentar a resistência ao tipo de trauma que experimentou em 2015. É um continente que uma vez exportou guerra e turbulência, mas que agora quer proteger-se dos problemas dos vizinhos.

Uma das lições a partir de 2015 é que a União Europeia precisará desenvolver uma política externa e de segurança comum muito maior. A UE deve substituir a retórica elevada por uma ação concreta, ao mesmo tempo que aceita suas responsabilidades regionais e globais. As vedações de arame farpado entre a Hungria e a Sérvia não protegerão a Europa dos efeitos da guerra na Ucrânia, ataques e terrorismo na Anatólia, ou conflagrações violentas no Levante e na Mesopotâmia. E isso não ajudará a Europa a gerenciar a dramática mudança em andamento na África, que será o lar de 40% da população em idade de trabalhar em algumas décadas.

Outra lição a partir de 2015 é que os países europeus devem aprender a redefinir suas identidades nacionais. Os Estados Unidos, a Austrália e o Canadá foram todos construídos sobre a imigração, e a maioria de nós é a progênie de pessoas de outro lugar. De fato, não há muitas restrições nesses países. Agora é inteiramente possível que haja mais pessoas de ascendência sueca em Chicago do que em Estocolmo.

Certamente, a Europa é diferente dos seus homólogos ocidentais. Suas tribos têm lutado uns com os outros há milênios. E, nos últimos dois séculos, os europeus estão construindo estados-nação e identidades nacionais cada vez mais fortes, com base em longas e complicadas experiências históricas.

A própria UE foi, naturalmente, construída por estados-nação. Mas seus cidadãos queriam superar seu longo legado de tribalismo e guerra. Julgados por esse objetivo, o primeiro meio século da UE tem sido um tremendo sucesso. E, no entanto, as tensões estão lá para qualquer um ver. Seja justificado ou não, quando as pessoas percebem uma ameaça à sua identidade nacional, seus instintos primordiais falam mais alto. E para um número verdadeiramente assustador, Bruxelas e Meca foram vistos como ameaças mortais.

Para que a Europa encontre seu lugar em um mundo em rápida mudança, seus cidadãos terão que aprender a explorar múltiplas identidades. Um pode ser um sueco orgulhoso e um europeu orgulhoso ao mesmo tempo; também pode ser alemão e turco e obter força dessa dualidade. Não é desleal se ver como cidadão do mundo. Pelo contrário, é honorável.

Tal mudança de atitudes faria uma Europa muito diferente. Teríamos finalmente passado de antigos conflitos e medos tribais, abraçando um futuro digital em rede. Merkel, que provavelmente será eleita para outro mandato de quatro anos como chanceler no dia 24 de setembro, disse aos alemães que eles "podem fazê-lo". Mas se a Alemanha e o resto da Europa farão isso continua a ser um mistério".

*Carl Bildt foi ministro das Relações Exteriores da Suécia de 2006 a outubro de 2014 e primeiro-ministro de 1991 a 1994, quando negociou a adesão da Suécia à UE. Um diplomata internacional de renome, serviu como enviado especial da UE para a ex-Jugoslávia, alto representante para a Bósnia e Herzegovina, enviado especial das Nações Unidas para os Balcãs e co-presidente da Conferência de Paz de Dayton. É presidente da Comissão Global de Governança da Internet e membro do Conselho de Agenda Global do Fórum Econômico Mundial na Europa.

