Presidente do Peru se reunirá com Papa nesta sexta-feira

O presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski, se reunirá com o papa Francisco na próxima sexta-feira (22), confirmou o Vaticano. O líder sul-americano já está em Roma, na Itália, onde terá diversos encontros com autoridades locais. O Peru, junto ao Chile, é um dos dois países que Jorge Mario Bergoglio visitará entre os dias 15 e 21 de janeiro do não que vem. No Peru, ele visitará as cidades de Lima, Puerto Maldonado e Trujillo.