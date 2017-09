Prefeito de Milão pode ser processado por falsidade material

A Procuradoria-Geral de Milão pediu que o atual prefeito de Milão, Giuseppe Sala, seja processado por falsidade ideológica e de material durante a realização de obras para a Expo Milão 2015. Na época, Sala era o CEO do evento italiano.

No entanto, os procuradores retiraram a acusação de fraude em leilão de compra para a chamada "Piastra dei Servizi", o mais importante local do ponto de vista econômico do evento.

Sala começou a ser investigado em dezembro do ano passado, tendo se afastado do cargo de prefeito durante um breve período. Os procuradores receberam denúncias de que houve corrupção e fraude nas licitações envolvendo as obras para a Expo 2015.