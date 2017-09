Polícia prende mais dois suspeitos de ataque a metrô em Londres

A polícia do Reino Unido prendeu nesta quarta-feira (20) mais dois suspeitos de ligação com o atentado terrorista na estação de metrô Parsons Green, na zona metropolitana da Londres, ocorrido na última sexta-feira. Com as detenções desta quarta-feira, chega a cinco o número de suspeitos presos pela polícia.

Os detidos são um homem de 48 anos e outro de 30 anos que foram pegos durante uma operação em um edifício de Newport, onde também havia sido encontrado o terceiro suspeito.

Os primeiros detidos foram um jovem de 18 anos, apontado como o fabricante da bomba detonada no metrô, e um sírio de 21 anos chamado Yahyah Farroukh.

O ataque deixou 30 pessoas feridas e foi comemorado pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI), mas as autoridades britânicas não confirmaram que a organização tenha sido a responsável pelo ataque.