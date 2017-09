'Jogos de Guerra' da Rússia preocupam Ocidente

Chegou ao fim nesta quarta-feira (20) os chamados "jogos de guerra" promovidos pelo governo da Rússia com a vizinha Belarus.

Iniciada no dia 14, a operação "Zapad" promove simulações de situações de conflitos e foram acompanhadas de perto pelo presidente russo, Vladimir Putin, na última segunda-feira (18).

A cada quatro anos, os dois Exércitos fazem essas simulações para treinar contra ataques terroristas simultâneos, invasões de militares "inimigos", entre outros exercícios.

No entanto, apesar de ser uma simulação, a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) reforçou sua presença nas fronteiras da Lituânia e da Polônia, que fazem fronteira com os treinamentos.

O temor é que as tropas usem esse treinamento para fazer uma invasão real nos países próximos.

No entanto, o governo de Belarus emitiu uma nota nesta quarta em que informa que "não há razão" para temer os exercícios militares. De acordo com os governantes, chega a ser "não profissional" que países do Ocidente critiquem a operação, já que todos eles fazem exercícios militares conjuntos.