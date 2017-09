'Financial Times': O frustrante silêncio de Theresa May sobre benefícios do Brexit 

O jornal britânico Financial Times publicou nesta quarta-feira (20) um texto escrito pelo conservador Nigel Lawson, ex-chanceler do Tesouro, onde analisa o silêncio de Theresa May diante do Brexit.

"É inteiramente apropriado que Theresa May tenha escolhido fazer o seu principal discurso antes da próxima rodada de negociações de Brexit em Florença, essa joia da civilização européia da qual somos parte. Não menos importante porque os grandes dias de cultura florestal e realização eram quando era um estado independente, muito antes de ser absorvido em uma Itália unida.

Foi relatado que o primeiro-ministro enfatizará que, após Brexit, o Reino Unido desejará manter uma relação especial com a UE. Bem assim. Assim como há muito tempo temos um relacionamento especial com a América, sem nunca desejar fazer parte dos EUA.

Enquanto ela vai falar na Itália, sem dúvida, sua audiência mais importante está aqui no Reino Unido. Como alguns de nós já explicaram, há excelentes benefícios econômicos para o Brexit. A Sra. May foi estranhamente silenciosa sobre este ponto. Espero que isso mude agora.

É bizarro que tenha sido deixado para uma operação aparentemente freelancer por Boris Johnson, secretário estrangeiro, para explicar quais são esses benefícios. A mensagem deveria ter saído há muito tempo da primeira ministra e do chanceler. É compreensível que o Sr. Johnson tenha se tornado frustrado pelo seu contínuo silêncio.

O benefício substancial mais óbvio é para as finanças públicas do Reino Unido. Qualquer um que duvide disso teria apenas de olhar para as "perspectivas econômicas e fiscais" publicadas pelo Escritório de Responsabilidade Orçamental, onde o custo da adesão à UE cai de £ 12.6 bilhões em 2018/19 para zero em 2019 / 20. A intensidade atual entre o resto da UE sobre a perda das finanças públicas do bloco diz o suficiente.

"Nenhum acordo" significa simplesmente negociar nos termos da Organização Mundial do Comércio. Nós já fazemos muito mais comércio com o resto do mundo fora da UE, e a maior parte disso é feita nos termos da OMC.

E esqueça as bobagens de um acordo de transição prolongado que é necessário para evitar o desastre de uma ponta do penhasco. Não há nenhuma ponta do penhasco, pelo simples motivo de que não ha penhasco. É realmente sugerido que o resto do mundo, a quem nos uniremos, incluindo os EUA, está indo para um penhasco?

O ex-secretário particular principal, John Kerr, autor do artigo 50 do Tratado de Lisboa, me explicou há pouco (antes do referendo da UE) que a sua finalidade era tornar o país o mais difícil possível para deixar a UE. Essa não é uma razão para um governo fraco torná-lo ainda mais difícil do que precisa ser".