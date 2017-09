Terremoto no México deixa mortos e feridos

Ao menos 134 pessoas morreram por conta do terremoto no México nesta sexta-feira (19). No início da noite desta terça-feira (19), o governo havia anunciado que, ao menos 42 pessoas morreram após o terremoto de 7,1 graus na escala Richter que atingiu o oeste de Chiautla de Tapia, no estado de Puebla, próximo à Cidade do México. A informação foi divulgada de maneira oficial pelo governo mexicano.

No dia 8 de setembro, diversos estados mexicanos registraram o pior terremoto desde 1932. O sismo de 8,2 graus causou quase 100 mortos nos estados de Oaxaca, Chiapas e Tabasco. E nesta terça, centenas de pessoas relembraram os 32 anos do maior terremoto que atingiu a capital do país. Em 1985, um tremor de 8 graus de magnitude destruiu a capital e deixou mais de 10 mil mortos.

O tremor ocorreu menos de uma hora depois do fim de simulação de ação em abalos sísmicos feita pelas autoridades com diversas corporações do país. Além da Cidade do México, o tremor foi sentido em Oaxaca, um dos três estados mais devastados pelo tremor do dia 8 de setembro.

*Com informações da Agência Ansa