Turista alemã é estuprada e amarrada em poste em Roma

Uma turista alemã de 57 anos foi estuprada e deixada em um parque de Roma, em mais um episódio de violência sexual que deixou a Itália em choque.

O crime ocorreu na noite de ontem (17), na Villa Borghese, no centro da capital. A turista foi encontrada por volta da 1h de hoje, por um taxista, e estava nua, amarrada a um poste e com um lenço na boca para que não gritasse. A polícia italiana procura um suspeito de cerca de 20 anos de idade e estrangeiro como o responsável pelo crime.

A vítima vive há seis meses em Roma, mas sem residência fixa, e agora está internada no hospital Santo Spirito. Em estado de choque, a turista alemã contou à polícia que tinha sido assaltada pelo jovem, que lhe roubara 40 euros, momentos antes de sofrer o estupro.

Este já é o terceiro caso de estupro contra uma mulher estrangeira em Roma em apenas uma semana. Há poucos dias, uma turista belga denunciou um jovem israelense de 26 anos que tentou violentá-la perto do Palácio do Campidoglio. Em outro episódio, uma jovem finlandesa foi estuprada por um bengalês de 22 anos, o qual, em depoimento à polícia, alegou que a mulher havia consentido a relação.

No balneário de Rimini, um caso de estupro coletivo contra uma polonesa também gerou grande repercussão na Itália no início do mês. Uma transexual peruana também fora vítima do grupo, formado por estrangeiros de origem africana. O líder do partido de extrema-direita Liga Norte, Matteo Salvini, criticou a situação da Itália e afirmou que o país sofre uma "epidemia" de crimes sexuais.