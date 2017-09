Colisão com ônibus de turismo deixa ao menos 3 mortos em NY

Uma colisão entre um ônibus turístico e outro do transporte público de Nova York deixou ao menos três mortos e outros 15 feridos na manhã desta segunda-feira (18) no bairro do Queens.

Segundo as primeiras informações, dadas por um porta-voz da empresa que gerencia o transporte público na cidade, o veículo Q20 estava fazendo uma curva à direita, por volta das 6h30 (hora local), quando foi atingido em cheio pelo ônibus privado.

Entre os mortos, está um pedestre que estava na rua no momento do acidente. Não estão claras ainda as razões da colisão e a polícia ainda não divulgou nenhuma hipótese do que causou a batida.