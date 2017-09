Chegada de imigrantes à Itália cai 60% entre julho e agosto

A Agência Europeia de Guarda de Fronteira e Costeira (Frontex) informou nesta segunda-feira (18) que o número de imigrantes ilegais que chegou à Itália no mês de agosto ficou 60% menor do que o registrado no mês de julho.

Em números totais, 4,5 mil pessoas atravessaram o rota do Mediterrâneo Central no último mês, na menor quantidade de pessoas que tentaram a travessia para o território italiano desde janeiro de 2016.

Com isso, o total de pessoas que chegaram à Itália pelo Mediterrâneo neste ano foi de 99,8 mil pessoas, um valor 13% menor do que durante o mesmo período do ano passado.

Já a Espanha vem enfrentando um aumento de imigrantes em suas fronteiras. Em agosto, 2,4 mil pessoas chegaram ao país - o dobro de 2016. Na comparação por período, as chegadas entre janeiro e agosto estão em 13,6 mil, sendo o triplo do registrado em 2016.