Cardeais estão próximos de finalizar reforma da Cúria Romana

Os cardeais que estão fazendo a análise da reforma da Cúria Romana, um dos primeiros atos do Pontificado de Francisco, informaram que os trabalhos estão quase no fim. O chamado Conselho de Cardeais - "C9" - começou a se reunir em março de 2014 e, desde então, se reuniu por 21 vezes.

"Estamos em uns 75% do trabalho de revisão da constituição apostólica 'Pastor Bonus' sobre a Cúria Romana, e no fim do ano, deveremos estar aptos para entregar aos canonistas os novos documentos", disse o coordenador do C9, cardeal Oscar Rodriguez Maradiaga à "Rádio Vaticana".

Após a reunião da última semana, os religiosos devem se reunir novamente entre os dias 11 e 13 de dezembro.

"Essa obra de revisão da 'Pastor Bonus', todavia, não é o único objetivo do conselho de cardeais. Precisamos responder a outros objetivos que o Papa nos confiou. Estamos convictos de que o Papa quer incluir, por exemplo, mais mulheres e mais jovens nos organismos da Cúria", acrescentou o cardeal Maradiaga.

O grupo revisa o documento promulgado pelo então papa João Paulo II, em 1998, e pode mudar a composição da Cúria Romana - o órgão que controla toda a parte administrativa da Igreja Católica.

Seguindo na lógica do cardeal Maradiaga, Jorge Mario Bergoglio quer que as posições mais voltadas para a administração tenham um rosto mais jovem e mais internacional - assim como ele já fez em entidades financeiras do Vaticano.

Além disso, todos os Dicastérios - um tipo de "Ministério" do Vaticano - estão tendo suas estruturas revistas e reorganizadas.

A ideia nesse quesito também seria "descentralizar" os processos de dicastérios específicos para outros ou para mais de um dele.

Entre os principais pontos já abordados foi a criação de um comitê que analisa denúncias de abusos sexuais e/ou pedofilia cometidas por religiosos.