Turistas norte-americanas são atacadas com ácido na França

Uma mulher atacou ácido em quatro turistas norte-americanas em uma estação de trem na cidade francesa de Marselha, informaram as autoridades locais neste domingo (17).

De acordo com a polícia da França, o caso não apresenta nenhuma ligação com terrorismo. A agressora de 41 anos foi detida no local.

Duas norte-americanas, com aproximadamente 20 anos, foram levadas a um hospital local para tratar queimaduras nos rostos.

Segundo os agentes, as turistas estavam a caminho de Paris quando foram agredidas. A mulher responsável pelo ataque pode estar com problemas mentais, informou a polícia.