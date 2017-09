Trump ataca Hillary Clinton e líder norte-coreano no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste domingo (17) uma montagem que o mostra jogando uma bola de golfe em sua ex-rival democrata Hillary Clinton, que tropeça e cai enquanto embarca em um avião.

O gif animado foi postado com a mensagem: " O incrível balanço de Donald Trump #CrookedHillary (Hillary vigarista)".

Na última semana, Hillary lançou seu novo livro "What Happened" ("O que aconteceu", em tradução livre) e atribuiu sua derrota nas eleições presidenciais em 2016 ao FBI, Rússia e até mesmo Trump.

Por isso, Trump voltou a atacá-la com publicações em seu Twitter. "A maldosa Hillary Clinton culpa a tudo e a todos menos ela mesma por ter perdido as eleições. Ela perdeu os debates e perdeu sua direção", disse ele. "Os deploráveis voltaram a assombrar Hillary. Eles expressaram seus sentimentos em alto e bom som. Ela gastou muito mas, no fim, perdeu o jogo", escreveu ele na quarta-feira (13).

Neste domingo, Trump também postou uma mensagem sarcástica em que chama o líder norte-coreano Kim Jong-un de "homem-míssil". O magnata escreveu uma publicação na rede social para anunciar que havia se reunido com seu colega sul-coreano, Moon Jae-In.

"Perguntei-lhe como anda o 'Rocket Man' ("Homem-míssil", em tradução livre)", tuitou, fazendo referência a Jong-un e ao programa balístico da Coreia do Norte. (ANSA)