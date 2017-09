Tillerson procurou Lavrov para discutir a situação na Síria

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, e o secretário de Estado dos EUA, Rex Tillerson, realizaram uma conversa telefônica, durante a qual discutiram a atual situação na Síria, informou a chancelaria russa em sua conta no Facebook.

"Foi discutido o estado atual da normalização da crise síria, inclusive os objetivos do combate antiterrorista em terra, bem como a realização das decisões da reunião internacional sobre a Síria, realizada nos dias 14 e 15 de setembro do ano corrente em Astana, e os preparativos para a próxima rodada do processo político em Genebra", informou o comunicado.

Além disso, o ministério russo revelou que as partes destacaram a necessidade de empreender esforços para o cumprimento dos acordos de Minsk e para a normalização da situação no sudeste da Ucrânia.

A conversa entre as autoridades aconteceu neste sábado, dia 16 de setembro, por iniciativa de Washington.

Lavrov e Tillerson têm mantido conversações para a cooperação da Rússia e dos EUA na Síria.