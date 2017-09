Polícia britânica detém segundo suspeito de organizar recente atentado em Londres

De acordo com os relatos, a polícia britânica deteve um segundo suspeito alegadamente ligado ao recente incidente em uma das estações de metrô na capital.

A Polícia Metropolitana disse nesse domingo (17) que as autoridades detiveram um segundo suspeito do recente ataque no metrô de Londres.

"O segundo homem foi detido pelos agentes do comando Met's Counter Terrorism que investiga o atentado na estação Parsons Green, ocorrido na sexta-feira, em 15 de setembro", disse a entidade em um comunicado oficial.

De acordo com o comunicado, o suspeito, de 21 anos, foi preso no oeste de Londres na noite de sábado (16).

"Ele foi preso de acordo com a Lei do Terrorismo, seção 41, e levado a um posto de polícia do sul de Londres onde permanece sob custódia", acrescentou o comunicado.

Na sexta-feira (15), ocorreu uma explosão em um vagão de metrô na estação Parsons Green, deixando 29 pessoas feridas.

A polícia de Londres afirmou que considera a explosão como um ataque terrorista. O Daesh, organização terrorista proibida na Rússia e em vários outros países, teria alegadamente reivindicado o atentado.

Após o incidente, a premiê do Reino Unido, Theresa May, elevou o nível de ameaça nacional para "crítico".

O atentado de Londres já é terceiro ataque terrorista na capital britânica desde o início de 2017. Em junho, três extremistas islâmicos associados ao Daesh realizaram um ataque de caminhão na ponte de Londres, matando oito pessoas antes de serem mortos a tiros pela polícia.