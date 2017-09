"Esgotamos todas as coisas que poderíamos fazer", diz embaixadora dos EUA sobre Coreia do Norte

"Nós esgotamos todas as coisas que poderíamos fazer no Conselho de Segurança neste momento", disse a embaixadora dos Estados Unidos na ONU, Nikki Haley, sobre as opções na contenção do programa nuclear da Coreia do Norte. Haley fez essa declaração ao "State of the Union" da CNN.

Com isso, segundo ela, o país norte-americano pode ter de entregar os assuntos relacionados a Pyongyang ao Pentágono. Ela afirmou estar "perfeitamente feliz" em entregar o caso ao secretário de Defesa dos EUA, James Mattis.

De acordo com a secretária, os EUA estão tentando "todas as possibilidades" de diálogo com o líder da Coreia do Norte. Porém, segundo ela, existem "muitas opções militares na mesa".

Na quinta (14), o país testou um novo míssil que sobrevoou o Japão. O teste ocorreu apenas dias após novas imposições de sanções a Pyongyang pela ONU. Foi o último de uma série de disparos que o regime norte-coreano vem realizando desde julho, quando o país testou mísseis intercontinentais.