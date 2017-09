Donald Trump inventa apelido para Kim Jong-un

O presidente dos EUA, Donald Trump, comunicou este domingo (17), que ontem discutiu os assuntos em torno da Coreia do Norte com seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in.

"Ontem à noite estava falando com o presidente da Coreia do Sul. Perguntei para ele como é que está 'o homem do míssil' [o líder norte-coreano, Kim Jong-un]. Na Coreia do Norte aparecem filas grandes para conseguir gasolina. É ruim demais!", escreveu o presidente dos EUA em sua conta no Twitter.

​A Casa Branca comunicou que durante a conversa telefônica os dois líderes discutiram o lançamento do míssil norte-coreano que sobrevoou o Japão há pouco.

"Os dois líderes apontaram que a Coreia do Norte continua desafiando a comunidade internacional mesmo depois da condenação da ONU das provocações repetidas por parte de Pyongyang" se lê no comunicado recebido pela Sputnik.

Nota-se que os dois presidentes reafirmaram seu compromisso de "fortalecer as medidas de coibição, bem como de alargamento da pressão econômica e diplomática sobre a Coreia do Norte".

Trump chamou Kim Jong-un de "Rocket Man"

De acordo com o comunicado, os presidentes dos EUA e da Coreia do Sul "assinalaram que iriam continuar realizando consultas intensas na semana que vem quando se encontrarem às margens da Assembleia Geral da ONU".

Segundo as fontes da mídia, na Coreia do Norte têm aparecido grandes filas após a declaração das novas sanções da ONU.

