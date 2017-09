Bombardeio da coalizão liderada pelos EUA deixa ao menos 12 civis mortos na Síria

Ao menos 12 civis morreram após um bombardeio da coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos na Síria.

O ataque foi em uma região residencial perto da cidade de Deir ez-Zor e tinha como alvo o Daesh, informou a agência de notícias Sana. A maior parte das vítimas era de crianças e mulheres.

Na quarta-feira, outro ataque da coalizão liderada pelos EUA deixou ao menos 20 mortos.

Terroristas do Daesh controlaram a cidade de Deir ez-Zor por três anos, mas o Exército sírio conseguiu furar o bloqueio rebelde na semana passada e disputa com o Daesh o controle do local.

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), o conflito na Síria já deixou mais de 400 mil mortos.