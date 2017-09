Trump: Elaboramos versões eficazes de uso da força contra Coreia do Norte

O presidente norte-americano Donald Trump declarou que os EUA elaboraram medidas efetivas para aplicação da força contra a Coreia do Norte, comunica o USA Today citado pelo RT.

"Vendo hoje aqui o nosso potencial e a vossa lealdade, eu, mais do que nunca, estou certo que as nossas versões de ações em resposta a esta ameaça são tanto eficazes como esmagadoras", expressou Donald Trump falando na base militar Andrews no estado de Maryland.

O presidente dos EUA acrescentou que os EUA e os seus aliados vão defender os seus povos de todos os que "se atrevem a ameaçar o seu modo de vida".

Anteriormente, o secretário-geral da ONU António Guterres declarou que uma solução militar da crise em torno da Coreia do Norte irá provocar uma catástrofe.