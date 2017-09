Polícia alemã intercepta caminhão com 51 imigrantes na fronteira com a Polônia

Um caminhão que transportava 51 imigrantes, dentre eles 17 crianças, foi interceptado e apreendido pela polícia alemã em uma rodovia em Muellrose, próximo da fronteira com a Polônia.

De acordo com a polícia, algumas pessoas estavam desidratadas e reclamavam de fome. Eles foram levados para a cidade vizinha de Frankfurt an der Oder, onde foram alimentados e receberam cuidados médicos. A maioria dos imigrantes era do Iraque.

O motorista era da Turquia e foi detido sob acusações de tráfico humano. A polícia não informou se os imigrantes receberão refúgio ou serão deportados.