Obama visitará Brasil em outubro para dar palestra

O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, virá ao Brasil para participar de uma palestra no próximo dia 5 de outubro no Teatro Santander, no shopping JK Iguatemi, zona oeste da capital paulista.

O democrata será o principal palestrante no Fórum Cidadão Global, promovido pelo jornal "Valor Econômico" e o banco Santander em São Paulo. Os ingressos serão limitados e os clientes mais importantes do Santander serão privilegiados.

A venda para clientes do banco começa a partir do dia 20 de setembro, mas os valores ainda não foram divulgados. O tema do evento "Mudar o Mundo? Sim você pode" faz uma alusão ao slogan eleitoral do democrata, "Yes You Can". Entre os principais tópicos que serão abordados pelo ex-mandatário dos EUA está a importância de as pessoas se envolverem em suas comunidades.

Esta é a segunda vez que o ex-líder norte-americano visita o país e será a primeira depois que deixou a Casa Branca em janeiro deste ano.