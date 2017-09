Exército iraquiano começa uma grande ofensiva contra Daesh

O exército iraquiano iniciou uma grande ofensiva na província ocidental de Anbar, perto da fronteira com a Síria, visando libertar a área dos terroristas do Daesh (organização proibida na Rússia e em vários outros países), se lê no comunicado oficial do exército.

"As forças do exército, tropas irregulares e a polícia de fronteira iniciaram uma grande operação a fim de libertar o povoado Akashat e promover a segurança da fronteira nacional ao norte da área de Akashat", afirma o comandante Abdel Amir Yaralla no comunicado.

Ao nordeste de Akashat está situado um dos maiores bastiões do Daesh na zona ocidental do Iraque, a cidade de Al-Qa’im.

Em agosto, o exército iraquiano tomou a cidade de Tal Afar e terminou a libertação da província de Ninawa dos terroristas do Daesh.

