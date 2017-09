Coreia do Norte declara que manterá programa nuclear

O líder norte-coreano Kim Jong-un declarou neste sábado (16) que o país está próximo de finalizar seu programa nuclear, apesar das recentes sanções impostas pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas.

De acordo com a agência estatal de notícias "KCNA", Jong-un afirmou que "nosso objetivo final é estabelecer o equilíbrio de força real com os Estados Unidos e fazer os governantes norte-americanos não ousarem a falar de opção militar conosco".

Além disso, o ditador da Coreia do Norte disse que seu último teste nuclear realizado na quinta-feira (14) resultou em um êxito e que "incrementou o poderio bélico nuclear" do país.

Durante o último lançamento, o míssil de médio alcance Hwasong - 12 percorreu uma distância de 3700 Km/h e sobrevoou o Japão antes de cair no mar.

"Deveríamos demostrar às grandes potências nacionalistas como o nosso Estado alcança a meta de ter uma arma nuclear, apesar de suas reiteradas sanções e bloqueio", disse o norte-coreano.

Nesta sexta-feira (15), o Conselho de Segurança da ONU emitiu um comunicado em que "condena fortemente" o lançamento do míssil e as "ações ultrajantes" de Pyongyang, pedindo que elas sejam "encerradas imediatamente".

A declaração foi assinada por todos os 15 membros da entidade após uma reunião de emergência. Todos os países "expressaram sua grave preocupação de que a Coreia do Norte esteja minando deliberadamente a paz e a estabilidade regional, causando graves temores para a segurança de todo o mundo". As penas foram as mais duras aplicadas a Pyongyang até o momento e incluem, entre outros pontos, a proibição da importação de produtos têxteis do regime norte-coreano e a limitação na venda de petróleo e seus derivados. (ANSA)