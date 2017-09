Artefatos com imagem de Hitler são encontrados no Parlamento Austríaco

Durante a reconstrução do edifício histórico do Parlamento Austríaco no centro de Viena, os operários encontraram várias obras de arte do período nazista com a imagem de Adolf Hitler, informa o jornal Der Standart.

Segundo os dados da edição, no porão do edifício foram encontrados quatro quadros, dois bustos e um baixo-relevo.

Depois da anexação da Áustria em 1938, o edifício se tornou a residência do comissário do Reich para unificação, depois foi usado na qualidade de sede do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Durante cerca de 130 anos, o edifício de 13,5 mil metros quadrados esteve sem uma reparação completa, a decisão de realizá-la foi tomada em 2015. Atualmente, no edifício histórico estão sendo realizadas obras intensivas de reconstrução, os funcionários do Parlamento foram transferidos para construções temporárias instaladas por perto.

Como assinalou a presidente do Conselho Nacional da Áustria, Doris Bures, "este achado frisa a necessidade de um novo estudo completo quanto à história do período nazista do edifício do Parlamento".

Adolf Hitler foi o fundador do nacional-socialismo, criador do Terceiro Reich, líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães (1921-1945) e chanceler da Alemanha (1933-1945). A política expansionista dele virou uma das causas principais da Segunda Guerra Mundial. Ao nome dele estão ligados os numerosos crimes contra a humanidade cometidos tanto dentro da Alemanha, quanto fora do país.