Trump demora seis dias para enviar condolências ao México

Seis dias após o México enfrentar o pior terremoto desde 1932, que deixou quase 100 mortos, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, telefonou para o líder do país vizinho, Enrique Peña Nieto, para prestar condolências.

A demora em telefonar para o presidente mexicano levantou muitas críticas ao republicano, já que Nieto havia recebido condolências e solidariedade de dezenas de líderes mundiais.

"Conversei com o presidente do México para dar condolências sobre o terrível terremoto. Foi impossível o contato por três dias por causa do sinal inexistente de celular no local", justificou Trump através de sua conta no Twitter nesta quinta-feira (14).

Segundo nota da Presidência mexicana, Peña Nieto agradeceu o contato e aprovou a oportunidade para pedir que Trump tenha uma "solução permanente" sobre os chamados "Dreamers", os filhos de imigrantes ilegais que foram para os EUA ainda crianças. O republicano revogou a medida de proteção firmada por seu antecessor, Barack Obama.

Na conversa, ainda de acordo com o governo mexicano, o mandatário expressou "sua solidariedade pela devastação que sofreu o estado da Flórida pela passagem do furacão Irma".

O terremoto de 8,2 graus na escala Richter deixou ao menos 98 mortos e mais de dois milhões de pessoas foram afetadas pelo sismo.