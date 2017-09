Gritando 'Alá é grande', homens fazem ataques com faca e martelo na França

Dois homens fizeram ataques nesta sexta-feira (15), na França, deixando feridos. Um ataque aconteceu em Paris, quando o agressor usou uma faca contra um militar. Outro aconteceu em Chalon-sur-Saône, quando outro homem usou um martelo ferindo gravemente duas mulheres. Nos dois casos, os agressores gritaram "Allahu Akbar" (Alá é grande, em árabe).

O ataque em Paris atingiu um militar da operação antiterrorismo "Sentinela", mobilizada desde os atentados de 2015, informaram a polícia francesa.

De acordo com a imprensa local, o atentado ocorreu na estação de metrô de Chatelet. Ninguém ficou ferido, mas as autoridades abriram uma investigação para apurar o caso. A ministra da Defesa, Florence Parly, elogiou a reação do militar em entrevista à rádio Europe 1. "O homem foi controlado, esta é a prova do profissionalismo e da eficácia dos soldados da (operação) Sentinela em sua missão de proteção", disse.

"Não sabemos quais eram as intenções do agressor, que foi detido", completou. Segundo a polícia, o homem não tem ficha criminal.

Em Chalon-sur-Saône, duas mulheres foram atingidas na parte de trás da cabeça. Segundo a mídia internacional, o homem, que aparenta sofrer de transtornos psiquiátricos, foi preso logo após o ataque. Chalon-sur-Saône é uma cidade no departamento de Saône-et-Loire na região de Bourgogne-Franche-Comté, no leste da França.

Com Ansa