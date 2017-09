Escondida no Mediterrâneo, Pantelleria oferece paz e vinhos

Localizada no meio do Estreito da Sicília e a uma distância de cerca de 70 quilômetros da costa noroeste da Tunísia, a Ilha de Pantelleria é o lugar ideal para relaxar e apreciar vinhos. A ilha é de origem vulcânica e possui uma área de apenas 83 km².

Ao longo dos milênios, foi dominada por muitas civilizações, como os fenícios, sarracenos, árabes e bizantinos. Cada um desses povos que passou por Pantelleria deixou seus vestígios e moldou a região para ser um dos lugares mais belos do mundo.

Pantelleria é conhecida também como "Filha do Vento", nome dado pelos árabes que passaram pelo local e viram que, por lá, ventava muito. Os árabes que dominaram a região deixaram de herança os dammusi, casas típicas de Pantelleria, que possuem seus telhados lisos e arredondados para acumular água. Essas residências características enfeitam a bela paisagem da ilha. Além dos dammusi, o solo de Pantelleria é muito fértil e coberto de vegetação. A agricultura praticada dá um aspecto ainda mais belo à ilha. As principais plantações são: vinhas, oliveiras, alcaparras e legumes.

Pantelleria é conhecida pelo "Passito di Pantelleria", um dos vinhos doce mais famosos da Itália, feito a partir da uva zibibbo. A ilha é um dos poucos lugares do mundo que consegue agradar qualquer tipo de pessoa, desde aos amantes da natureza até as que curtem spas naturais. Além de ser um local com muitas atividades relaxantes, Pantelleria é muito procurada para passeios românticos.