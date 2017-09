Equipes antiterrorismo de Milão investigam roubo de furgões

As equipes de antiterrorismo e autoridades de Milão, no norte da Itália, estão mobilizadas para localizar três furgões roubados no início de setembro da empresa de logística DHL, já que esse tipo de veículo foi usado em vários atentados na Europa nos últimos anos.

Os furgões foram roubados entre os dias 4 e 6 de setembro. No entanto, somente ontem (14), a polícia aumentou o nível de alerta, após receber uma chamada de um funcionário da DHL que avistara um dos furgões em uma rota em direção ao centro de Milão.

O funcionário, que já sabia do sumiço dos veículos, conhece os modelos e as placas dos furgões e foi capaz de identificar um deles. Mas a polícia não chegou a tempo de encontrar o veículo. As autoridades começaram a considerar hoje (15) a hipótese de que os furgões tenham sido roubados para auxiliar em outros crimes, como sequestrou ou tráfico de droga. Mesmo assim, mantêm os alertas contra terrorismo.

As cidades de Nice (França), Berlim (Alemanha) e Barcelona (Espanha) foram alvos de atentados com vans e caminhões, os quais atropelaram multidões de civis e turistas. Todos foram assumidos pelo grupo extremista Estado Islâmico (EI).