Assistente de produção de 'Narcos' é assassinado no México

Carlos Muñoz Portal, assistente de produção da série "Narcos", do Netflix, foi morto a tiros no México enquanto estava procurando por novas locações para as gravações, informa a mídia local nesta sexta-feira (15).

O homem de 37 anos foi assassinado em uma área pouco habitada no centro do país, em Temascalapa, e o corpo dele foi encontrado dentro do porta-malas de seu carro.

"Visto que a área é pouco habitada, não temos nenhuma testemunha até o momento", informou o porta-voz da Procuradoria local, Claudio Barrera.

Muñoz Portal tinha uma longa carreira na indústria cinematográfica e trabalhava como freelancer para a produção do Netflix.