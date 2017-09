Trump visita Flórida e elogia trabalho de equipes por 'Irma'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, visitou o estado da Flórida nesta quinta-feira (14) e elogiou as autoridades pela atuação antes, durante e depois da passagem do furacão Irma pela região.

"Foi feito um ótimo trabalho", disse aos jornalistas antes de deixar a região a bordo o Air Force One. Em particular, ele elogiou o governador Rick Scott e confirmou que visitará "as Ilhas Virgens e Porto Rico no fim da próxima semana ou no início da semana consecutiva".

Durante sua visita ao estado, o mandatário se reuniu com as autoridades locais, com socorristas e ajudou na distribuição de alimentos em Naples, uma das localidades mais destruídas pela passagem do furacão.

Estima-se que mais de 80 pessoas morreram nos territórios norte-americanos e na Flórida por conta do furacão.

A visita de Trump ainda ocorreu um dia após a polícia de Hollywood informar que abriu uma investigação sobre a morte de oito idosos encontrados sem vida em uma casa de repouso. (ANSA)