Theresa May fará discurso sobre Brexit em Florença

A primeira-ministra britânica, Theresa May, realizará um discurso sobre o Brexit no próximo dia 22 de setembro em Florença, na Itália, anunciou a Downing Street, residência oficial e gabinete da chanceler nesta quarta-feira (13).

"Na sexta-feira, 22 de setembro, a primeira-ministra dará um discurso em Florença para informar sobre as negociações do Brexit", declarou um porta-voz em coletiva de imprensa.

De acordo com o anúncio, May "ressaltará o desejo do governo de uma associação estreita e especial com a União Europeia uma vez que o Reino Unido tiver deixado a União Europeia".

Florença foi escolhida como cenário porque é conhecida por sua "histórica potência comercial". Além disso, a premier deseja "fazer um discurso sobre o futuro da relação do Reino Unido com a Europa em seu coração histórico", explicou o porta-voz.

A premier britânica deu início oficialmente ao procedimento de divórcio com Bruxelas no fim de março, inaugurando dois anos de negociações sobre os termos de saída da UE.

A quarta rodada de negociações está prevista para começar no dia 25 de setembro, segundo informou o governo britânico. Entre os pontos a ser debatidos estão a dívida que Londres deverá pagar à UE antes de deixar o bloco, o futuro dos cidadãos europeus em território britânico e da fronteira entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte.