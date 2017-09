'El País': O Brexit espanhol

Artigo publicado nesta quinta-feira (14) pelo jornal espanhol El País fala sobre a polarização que acontece na Espanha.

"Neste ponto, tudo parece familiar. Primeiro, vamos ter muitos políticos irresponsáveis ​​e oportunistas. Existe um David Cameron e um partido conservador dividido que usa a UE para eliminar o adversário. Aqui, a elite política corrupta da Convergência se lança nos braços de uma causa liderada por radicais para reconquistar o perdão da cidadania", diz o autor do texto.

Para J.I. Torreblanca, a Espanha já perverteu seu idioma. Sobre o Brexit ele diz que o Reino Unido continuará a fazer parte do mercado interno, mas não estará sujeito às regras de Bruxelas, e a Catalunha continuará a ser membro da UE após uma ruptura unilateral.

Artigo publicado nesta quinta-feira (14) pelo jornal espanhol El País fala sobre a polarização que acontece na Espanha

"Ninguém se preocupará, os cidadãos europeus permanecerão os mesmos após a separação e ninguém perderá sua nacionalidade ou seus direitos", acrescenta Torreblanca.

"Não teremos que ouvir aqueles que dizem que a desconexão do Reino Unido não pode ser feita em dois anos sem incorrer em enormes custos ou, aqui, uma saída não planejada da Catalunha terá enormes custos econômicos", ressalta José Ignácio para El País.

"Então, substituímos os cidadãos pelo povo e sacrificaremos a democracia direta e plebiscitaria. Nós nos opomos a um voto irreversível e sem requisitos mínimos de participação contra a liberdade de fazer e desfazer que concedem as eleições periódicas. Resultado: vamos nos dividir", alerta.

"Não vamos comparar a Catalunha com a Escócia, mas com o Brexit. Com uma diferença. No Brexit, Cameron era tão estúpido ao organizar isso pensando que a razão se imporia à emoção. Aqui, felizmente, a maioria dos catalães não vai ser enganada por um projeto tão grosseiro quanto Brexit", finaliza.