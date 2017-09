Duplo atentado do EI mata mais de 60 pessoas no Iraque

Mais de 60 pessoas morreram em dois atentados terroristas na cidade de Nassíria, no Iraque, nesta quinta-feira (14), informam as autoridades locais. Os dois atos foram reivindicados pelos extremistas do Estado Islâmico (EI).

O primeiro ataque foi realizado por um homem-bomba próximo a um restaurante. Assim que ele se explodiu, homens armados entraram no estabelecimento e abriram fogo. Próximo ao local, um carro-bomba também foi ativado.

De acordo com informações da mídia local, a área estava repleta de peregrinos iranianos. A localidade é um famoso ponto de parada e descanso para aqueles que fazem uma peregrinação até às cidades "sagradas" de Najaf e Karbala. (ANSA)