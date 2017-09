Coreia do Norte faz novo teste de míssil, diz Seul

A Coreia do Norte teria feito o lançamento de um novo míssil, informou a agência de notícias sul-coreana Yonhap. O teste teria sido feito a partir de uma base próxima à capital, Pyongyang.

Já a emissora japonesa "NHK", por sua vez, informou que o míssil de longo alcance voltou a sobrevoar seu território, na região das ilhas de Hokkaido. De acordo com a TV, o lançamento ocorreu por volta das 7h dessa sexta-feira (15) - por volta das 19h desta quinta-feira (14) no horário de Brasília.

Os moradores de Hokkaido foram notificados sobre o lançamento de um míssil por parte de Pyongyang. No entanto, não se sabe onde o armamento caiu. No fim de agosto, um outro lançamento também sobrevoou o arquipélago e o equipamento caiu no mar, dividindo-se em três pedaços.

O lançamento ocorre na semana em que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou, por unanimidade, as mais duras sanções econômicas contra o país, vetando a compra dos países-membros de produtos têxteis norte-coreanos e limitando a venda de derivados do petróleo para Pyongyang.

Nesta sexta, o líder do país, Kim Jong-un, havia ameaçado "afundar" o Japão e "reduzir a cinzas e escuridão" os Estados Unidos por conta dessas novas sanções.

O clima na península coreana tem ficado cada vez mais tenso por conta da série de testes feitos pelos norte-coreanos. Os lançamentos têm sido criticados até pelos únicos aliados da Coreia do Norte, a China, por conta da intensidade e da quantidade de testes.