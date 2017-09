Itália condena 3 pessoas por célula terrorista islâmica

Três pessoas foram condenadas em Gênova nesta quarta-feira (13) acusadas de participarem de uma célula terrorista islâmica entre Ligúria e Brescia, na Itália.

A Juíza Roberta Bossi condenou o argelino Akher Tarek, 34 anos, a seis anos de prisão, enquanto que o egípcio Hossameldin Abdelhakim, 43, e seu irmão Antar, 36 anos serão detidos por cinco anos.

De acordo com a justiça, a organização espalhou material jihadista e orientou combatentes da África do Norte em território sírio e na Líbia em nome do Estado Islâmico (EI).

Esta é a primeira vez que ocorre um julgamento por terrorismo islâmico na Ligúria. No entanto, a Itália tem expulsado potenciais terroristas.

Recentemente, o país expulsou um marroquino por ser considerado um "risco". Com isso, o país somou 71 expulsões desde o início do ano, e 203 desde 2015. Todas foram de suspeitos de extremismo religioso.