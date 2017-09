EasyJet lança 1º serviço de voos intercontinentais low cost

A companhia áerea britânica low cost EasyJet, que opera voos de curta distância na Europa, anunciou nesta quarta-feira (13) o primeiro serviço global de voos intercontinentais de baixo custo.

A empresa lançou a plataforma "WorldWide by EasyJet", onde serão vendidas passagens para voos de longa distância com preços baixos. O novo produto da EasyJet é uma parceria com as companhias Norwegian, WestJet e Longanair. Ou seja, trata-se do primeiro serviço global de conexões entre companhias aéreas com foco em low cost.

Pelo serviço, é possível encontrar voos entre os Hemisférios Norte e Sul por preços competitivos do mercado. O único inconveniente é que caberá ao passageiro carregar suas próprias bagagens de um avião a outro, já que os voos preveem conexões em aeronaves de outras companhias.

Os voos disponíveis no momento são para a América do Norte (Nova York, Los Angeles, Orlando, Toronto), América do Sul e Singapura, passando pelo aeroporto de Gatwick, em Londres. A EasyJet está negociando com outras companhias e aeroportos com o objetivo de ampliar o serviço, passando pelas cidades de Milão, Gênova, Amsterdã e Paris.

Cerca de 200 mil passageiros da EasyJet fazem, anualmente, conexões em voos em Gatwick, mas as passagens de outras companhias tinham de ser reservadas separadamente. Com o novo serviço, um passageiro, por exemplo, que viaja pela EasyJet do aeroborto escocês de Aberdeen para Nova York, com conexão em Gatwick, pode fazer as duas reservas pelo site WorldWide.