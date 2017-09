Bebê é internado após ingerir haxixe em parque na Itália

Uma menina de um ano foi internada em estado grave em Legnano, na província de Milão, nesta quarta-feira (13) após consumir haxixe acidentalmente.

De acordo com os pais do bebê, ela estava brincando nos jardins de San Vittore Olona durante suas férias com a família.

"Os médicos nos disseram que ela engoliu um pedaço de haxixe, quando estávamos no trem ou tínhamos acabado de descer dele. Não sei como isso ocorreu, onde ela pegou, não percebemos nada e se tivéssemos visto, teríamos feito ela vomitar", disse o pai da criança.

De acordo com o hospital, a menina está apresentando melhora em seu quadro de recuperação.