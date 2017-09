Réplicas de terremoto colocam México em alerta

Após sofrer o maior terremoto dos últimos anos, o México continua sentindo sua terra tremer, com réplicas de até 5,4 graus de magnitude. Desde a meia-noite desta terça-feira (12), o Instituto Geofísico Americano (USGS) detectou cinco tremores de terra, sendo dois de graus 5,3 e 5,2. Ontem, uma réplica de magnitude 5,4 voltou a aterrorizar os mexicanos.

Todos os tremores foram registrados no Golfo de Tehuantepec, perto da fronteira com a Guatemala. Há quatro um terremoto de 8,1 graus atingiu o México, mas foi sentido em todo o país, inclusive na capital, Cidade do México, que fica a quase mil quilômetros de distância da zona do epicentro, Tapachula, em Chiapas, na fronteira com a Guatemala.

Ao todo, 90 pessoas morreram no terremoto, de acordo com as autoridades mexicanas. O maior número de vítimas foi registrado no estado de Oaxaca (71), seguido por Chiapas (15) e Tabasco (4).

Em 1985, um outro terremoto de 8,1 graus devastou o México e matou 10 mil pessoas.