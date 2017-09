As autoridades norte-americanas aumentaram para 12 o número de mortos na Flórida após a passagem do furacão Irma. Segundo o governo, seis morreram em acidentes de trânsito, quatro durante as preparações para enfrentar o fenômeno, um morreu eletrocutado e outro teve um ataque cardíaco. Somando com as vítimas no Caribe e nos EUA, o Irma matou ao menos 55 pessoas.