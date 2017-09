Greve gera transtornos no sistema de transporte de Roma

A capital italiana, Roma, enfrenta uma série de problemas no sistema de transporte nesta terça-feira (12) devido a uma greve convocada por sindicatos.

A paralisação durou todo o período da manhã e tinha previsão de ser encerrada por volta das 12h30 locais (7h30 no horário de Brasília). As linha A do metrô de Roma ficou fechada ao público, enquanto a linha B/B1 operou parcialmente, com reduções no fluxo. Apenas a linha C manteve o serviço regular.