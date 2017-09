Florida começa a avaliar danos após furacão Irma

A Florida sobreviveu ao Irma, mas enfrentará uma longa e dura batalha a partir de agora para lidar com os danos provocados pelo furacão mais potente a atingir os Estados Unidos na última década. Com inundações, imóveis e árvores desabados e um blackout que atinge 60% da população, a Florida reabriu nesta terça-feira (12) parte do acesso ao arquipélago de Florida Keys.

Moradores e proprietários de imóveis da zona poderão acessar as casas para avaliar os danos causados pela passagem do furacão "Irma". Os aeroportos de Miami e Fort Lauderdale também retomaram as operações parcialmente. Cerca de 60% da população ainda está sem energia elétrica, e especialistas acreditam que o fornecimento pode demorar semanas para voltar ao normal.

Consequentemente, isso atrasará ainda mais o retorno para casa das pessoas que abandonaram a Florida para buscar refúgio em outras regiões. Os sistemas de transporte, como trens e metrôs, assim como os serviços sanitários, precisam de energia para operar.

O furacão "Irma" deixou seis mortos na Florida. Apesar de ter perdido força e não ter causado os estragos previstos em Miami, o fenômeno natural que se formou no Atlântico com categoria 5 - a maior na escala de furacões- atravessou o Caribe e deixou um rastro de destruição. Agora, o furacão passa pela Georgia, com menos força e já considerado uma tempestade tropical. Mesmo assim, as autoridades anunciaram uma morte no condado de Worth.