Dívida pública dos EUA bate recorde e ultrapassa US$ 20 tri

A dívida pública norte-americana bateu recorde e ultrapassou os US$ 20 trilhões pela primeira vez na história, informam entidades dos Estados Unidos. O mais preocupante, segundo analistas, é que o número deve seguir uma trajetória de aumentos.

"Estamos muito preocupados com a dívida", reconheceu o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin.

O débito explodiu com a crise financeira e vem aumentando ano após ano. Durante a presidência de Barack Obama, o valor quase dobrou, passando de US$ 10,6 trilhões para US$ 19,9 trilhões.

O que fez ela ultrapassar a cifra dos US$ 20 trilhões ocorreu na última sexta-feira (8), quando o atual mandatário, Donald Trump, fechou um acordo com os democratas para atrasar as discussões sobre o orçamento para dezembro e permitir um aumento do teto da dívida por conta da ajuda para as cidades afetadas pelo furacão Harvey.

A decisão foi muito criticada por grande parte dos republicanos, que queriam limitar os gastos para evitar o risco do governo não pagar seus compromissos.