UE deve anunciar novo plano para Mediterrâneo em 2 meses

A pedido da Itália, a União Europeia está revisando o plano de resgates e monitoramento do Mar Mediterrâneo, batizado de Triton, que faz parte da Agência Europeia de Guarda Fronteira e Costeira (Frontex), confirmou a entidade nesta segunda-feira (11).

De acordo com o diretor do Frontex, Fabrice Leggeri, a revisão começou no mês de julho, com duas reuniões bilaterais em agosto e setembro, e "acreditamos que teremos um novo plano nos próximos dois meses".

Entre os pedidos anunciados pela Itália, está a análise do que fazer em dias que há um resgate de milhares de pessoas simultaneamente.

Os italianos queriam que os navios que fazem a retirada das pessoas no Mar pudessem levar os deslocados para outros portos europeus, não só para os italianos. A ideia foi rejeitada publicamente por diversos líderes do continente, mas as conversas técnicas continuam.

Roma pediu a revisão das questões por conta do alto fluxo de estrangeiros que chegam diariamente ao país.