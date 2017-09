Terremoto de 3,9 graus atinge área central da Itália

Um terremoto de 3,9 graus na escala Richter, considerado de pequeno porte, atingiu a comuna de Scurcola Marsicana, em Áquila, na região central da Itália na noite desse domingo (10).

De acordo com o Instituto Nacional de Geologia e Vulcanologia (INGV), o tremor foi sentido às 21h58 (hora local) e teve uma profundidade de apenas oito quilômetros, considerado muito raso.

O sismo foi sentido em toda a região de Áquila, já devastada por um tremor em 2011, e em Avezzano.

O terremoto foi tão intenso que alguns bairros da capital italiana, Roma, chegaram a sentir o tremor. O centro da Itália vem sofrendo com uma sequência sísmica desde 24 de agosto do ano passado, quando um fenômeno do tipo devastou algumas cidades, como Amatrice e Accumoli. Desde então, além dos danos bilionários, 333 pessoas morreram em decorrência dos sismos por toda a área central do país.