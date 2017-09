Papa chama de 'estúpido' quem duvida de mudanças climáticas

O papa Francisco disse que o ser humano é "estúpido" por duvidar dos efeitos das mudanças climáticas no mundo, ao conceder uma entrevista nesta segunda-feira (11), durante seu voo de retorno à Itália após uma viagem pela Colômbia.

"Por que demoram para ter consciência dos efeitos das mudanças climáticas?", questionou o líder católico. "Isso me faz lembrar de uma frase do Antigo Testamento: 'O homem é um estúpido'", criticou Jorge Mario Bergoglio.

O Papa é um defensor da natureza e um crítico aberto aos modelos de exploração, particularmente do capitalismo. Suas ideias foram publicadas na encíclica "Laudato Sì", de 2015, e Francisco fez vários apelos ambientais durante seu pontificado.

"O homem é um teimoso, pois o único animal do Criador que coloca a perna no mesmo buraco é o homem. O cavalo não faz isso", comentou o Papa. "E o homem não faz isso só com o meio ambiente. Há tantas decisões e contradições que dependem do dinheiro".

Questionado sobre o que pensa dos políticos que se negam a reconhecer as mudanças climáticas, como o presidente norte-americano, Donald Trump, o Papa respondeu que seria melhor que esses líderes "consultassem um cientista e perguntassem a ele".

"Os cientistas são bem precisos e falam de maneira clara. É possível ver os efeitos das mudanças climáticas, e os cientistas dizem claramente o caminho a ser seguido. Todos nós temos uma responsabilidades, todos. Pequena ou grande. Os políticos também. É uma coisa com a qual não se pode brincar, é muito séria", defendeu Francisco.