Milhares protestam em Barcelona em prol de referendo

Cerca de um milhão de pessoas tomaram as ruas de Barcelona para celebrar a "Diada" nesta segunda-feira (11), em uma manifestação que fez uma forte defesa em prol do referendo separatista da Catalunha.

O número de pessoas foi divulgado pela Guarda Urbana. No entanto, o governo de Madri informa que "apenas" 350 mil pessoas foram às ruas.

Antes do início da caminhada, que tomou a cidade catalã, todos fizeram um minuto de silêncio para lembrar as vítimas dos atentados terroristas de Barcelona e Cambrils no mês passado. Na celebração, era possível ver cartazes com frases de "Adeus, Espanha" e defendendo o "significado especial" do movimento neste ano.

A "Diada" é uma festa anual catalã que lembra a queda de Barcelona para a Espanha, no ano de 1914. No entanto, desde 2012, os protestos ganharam força por conta do aumento de poder dos grupos pró-separação.

O Parlamento catalão aprovou na última semana a convocação de um referendo separatista para o dia 1º de outubro e também já tem aprovada a "lei de ruptura" com a Espanha para fazer um governo de transição.

No entanto, o governo de Madri afirma que "não haverá referendo" e recebeu respaldo da Corte Constitucional, que suspendeu a convocação da votação. Os líderes espanhóis chegaram a mencionar que podem retirar o título de "autonomia" da Catalunha e afastar o presidente do Parlamento, Carles Puigdemont.